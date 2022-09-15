Сегодня в Азербайджане отмечается "День знаний".

Как передает Day.Az, в ночь на 12 сентября и в утренние часы 13 сентября при предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении погибло много азербайджанских военнослужащих.

В связи с этим руководящему и педагогическому составу общеобразовательных школ поручено не отмечать торжественно 15 сентября - "День знаний".

Первый урок в общеобразовательных школах будет посвящен теме "Карабах - это Азербайджан!".

В 2022-2023 учебном году общее число учащихся составляет 1 616 214. 158 297 учеников будут обучаться в I классе, 147 029 учеников в IX классе, 100 455 учеников - XI классе.