На этих дорогах в Баку крупные пробки - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана сообщил о ситуации на дорогах Баку.
Day.Az со ссылкой на центр представляет список улиц, на которых наблюдается плотность движения:
1. На проспекте Гейдара Алиева, в сторону центра;
2. На проспекте Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении м/ст "20 Января";
3. На трассе Баку-Сумгайыт, в направлении м/ст "20 Января";
4. На проспекте Микаила Усейнова, в сторону круговой развязки "Азнефть", напротив Площади Флага;
5. На улице Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. На улице Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. На проспекте Нефтяников, в направлении круговой развязки "Азнефть";
8. На проспекте Бабека, в направлении центра;
9. На улице Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10. В направлении круговой развязки "20 Января".
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