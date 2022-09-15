На этих дорогах в Баку крупные пробки

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана сообщил о ситуации на дорогах Баку.

Day.Az со ссылкой на центр представляет список улиц, на которых наблюдается плотность движения:

1. На проспекте Гейдара Алиева, в сторону центра;

2. На проспекте Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении м/ст "20 Января";

3. На трассе Баку-Сумгайыт, в направлении м/ст "20 Января";

4. На проспекте Микаила Усейнова, в сторону круговой развязки "Азнефть", напротив Площади Флага;

5. На улице Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. На улице Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. На проспекте Нефтяников, в направлении круговой развязки "Азнефть";

8. На проспекте Бабека, в направлении центра;

9. На улице Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

10. В направлении круговой развязки "20 Января".