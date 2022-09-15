https://news.day.az/society/1495622.html В Баку мужчина скончался, оставшись под прицепом "KamAz"
В Баку мужчина скончался, оставшись под прицепом "KamAz"
На "горячую линию-112" МЧС поступила информация о необходимости в помощи спасателей в связи с ДТП, произошедшим в Гарадагском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в связи с этим на место происшествия прибыли соответствующие силы спасения Службы спасения особого риска МЧС.
После оценки ситуации выяснилось, что перевернулся прицеп грузового автомобиля "KamAz", и под ним остался один человек. Тело скончавшегося мужчины было извлечено из-под прицепа и передано по назначению.
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