В Баку мужчина скончался, оставшись под прицепом "KamAz"

На "горячую линию-112" МЧС поступила информация о необходимости в помощи спасателей в связи с ДТП, произошедшим в Гарадагском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в связи с этим на место происшествия прибыли соответствующие силы спасения Службы спасения особого риска МЧС.

После оценки ситуации выяснилось, что перевернулся прицеп грузового автомобиля "KamAz", и под ним остался один человек. Тело скончавшегося мужчины было извлечено из-под прицепа и передано по назначению.