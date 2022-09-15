Jony, Rauf & Faik и другие почтили память азербайджанских шехидов

Популярные в России исполнители азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев), Jony (Джахид Гусейнли), ELMAN (Эльман Зейналов), дуэт Rauf & Faik (Рауф и Фаик Мирзоевы) опубликовали в социальных сетях статусы в поддержку Азербайджана, почтив память шехидов, передает Day.Az.

Отметим, что ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы.

При предотвращении провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 - военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана.