Продажа льготного жилья взята под контроль правоохранительных органов

Продажа льготного жилья взята под полный контроль правоохранительных органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на брифинге руководитель аппарата Государственного агентства жилищного строительства Фариман Гурбанов.

Он отметил, что в случае выявления каких-либо незаконных действий будут немедленно приняты меры.

Напомним, что сегодня в 11:00 Государственным агентством жилищного строительства будет осуществлена продажа льготных квартир во Втором жилом комплексе Ясамальского района. Всего на продажу выставлены 815 квартир в 18 зданиях.