Азербайджан показал наилучшие результаты по вакцинации населения в регионе

В регионе Южного Кавказа и стран Центральной Азии Азербайджан показал наилучшие результаты по вакцинации населения.

Об этом сказал старший научный сотрудник, экономист Центра экономического и социального развития Эмин Мамедов в ходе 6-го форума "Перекалибровка динамики роста для инклюзивной и устойчивой экономики", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в стране большинство заболевших коронавирусом приходится на долю женщин (54 процента).

"Азербайджан за шесть месяцев после объявления в стране карантина возвел 11 больниц модульного типа для лечения больных коронавирусом. Также страна оперативно открыла предприятия по производству средств защиты от вируса и гигиены, а в дальнейшем эти средства уже экспортировались", - сказал Мамедов.

Также он отметил, что Азербайджан оказал большую поддержку нуждающимся в вакцине странам, безвозмездно передав им сотни тысяч доз вакцины.

"Азербайджан в регионе Южного Кавказа и стран Центральной Азии показал наилучшие результаты по вакцинации населения. Более 80 процентов населения нашей страны уже вакцинированы как минимум двумя дозами вакцины", - сказал Мамедов.