МВД отреагировало на религиозные лозунги на похоронах шехидов

Некоторые пользователи соцсетей, делясь постами на своих страницах, выражают обеспокоенность тем, что во время похорон шехидов появившаяся неизвестно откуда группа лиц начинает озвучивать религиозные лозунги. Они просят правоохранительные органы не пускать этих людей на похороны.

Начальник отдела пресс-службы МВД Зейни Гусейнов сказал АПА, что обеспокоенность авторов обращений встречена с пониманием: "Отмечу, что сотрудники полиции, которые следят за соблюдением общественного порядка на территории во время похорон шехидов, наблюдают за происходящим. Во избежание инцидента на похоронах они не отдаляют этих людей, но после похорон в отношении этих лиц проводятся соответствующие расследования и предпринимаются меры", передает Day.Az.