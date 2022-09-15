Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 16 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но днем местами возможны кратковременные дожди. Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 19-21° тепла, днем 24-27° тепла. В Баку ночью 19-21° тепла, днем 26-26° тепла.

Атмосферное давление опустится с 762 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых восточных районах возможны непродолжительные, кратковременные дожди. Ночью и утром туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем 28-32° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.