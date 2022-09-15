В средней школе села Агалы Зангиланского района прозвенел звонок

- впервые за 29 лет - ФОТО

В средней школе села Агалы освобожденного от армянской оккупации Зангиланского района впервые за 29 лет прозвенел звонок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в селе Агалы Зангиланского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, 15 сентября - в День знаний сдано в эксплуатацию новое здание школы.

В церемонии открытия приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, министр науки и образования Эмин Амруллаев, коллектив школы, жители села Агалы.

Сначала прозвучал государственный гимн, минутой молчания была почтена память наших шехидов.

Выступившие поздравили учеников и учителей, для которых новый учебный год начался в освобожденном от оккупации селе Агалы.

Первый урок в двухэтажной школе на 360 ученических мест был посвящен теме "Карабах - это Азербайджан!".