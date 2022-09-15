К сведению желающих стать учителем

С 11:00 16 сентября стартует очередной выбор вакансий по приему на работу учителей на основе срочных контрактов в общеобразовательные учреждения.

Как сообщили Day.Az в Институте образования, он продлится до 11:00 19 сентября.

Кандидаты, желающие принять участие в нем, должны до окончания вышеуказанной даты зайти на свою личную страницу, выбрать нужную позицию и подтвердить свою электронную заявку. Соискатели могут выбрать четыре вакантных места.

Отметим, что в выборе вакансий могут принять участие кандидаты, набравшие 40 баллов и выше на этапе тестирования конкурса.