https://news.day.az/society/1495735.html К сведению желающих стать учителем
К сведению желающих стать учителем
С 11:00 16 сентября стартует очередной выбор вакансий по приему на работу учителей на основе срочных контрактов в общеобразовательные учреждения.
Как сообщили Day.Az в Институте образования, он продлится до 11:00 19 сентября.
Кандидаты, желающие принять участие в нем, должны до окончания вышеуказанной даты зайти на свою личную страницу, выбрать нужную позицию и подтвердить свою электронную заявку. Соискатели могут выбрать четыре вакантных места.
Отметим, что в выборе вакансий могут принять участие кандидаты, набравшие 40 баллов и выше на этапе тестирования конкурса.
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