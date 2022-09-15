Тжелое ДТП в Физули

В Физулинском районе столкнулись автомобили "ВАЗ 2106" и "KİA".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла перед зданием Физулинской центральной районной больницы (ЦРБ) из-за того, что водитель машины, ехавшей впереди автомобиля марки "KİA", неожиданно притормозил.

Во избежание аварии водитель "KİA" выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ 2106".

В результате ДТП пострадали житель поселка "Гайыдыш 7" Физулинского района Вюсал Назим оглу Наджафов (1984 г.р.) и житель поселка Миль Бейлаганского района Фариз Гюльверди оглу Рзаев (1982 г.р.).

Пострадавшие госпитализированы в Физулинскую ЦРБ.

Ф.Рзаев находится в тяжелом состоянии, поэтому ожидается, что его отправят в Баку.