https://news.day.az/society/1495762.html Сколько в Азербайджане зараженных COVİD-19? - ФОТО
Сколько в Азербайджане зараженных COVİD-19? - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 256 случаев заражения коронавирусом, 395 человек вылечились, 3 человека скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 818 890 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 807 096 человек вылечился, 9 876 человек скончались, число активных больных -1 918.
За прошедшие сутки проведено 3 388 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 206 805 тестов.
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