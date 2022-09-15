Сколько в Азербайджане зараженных COVİD-19?

В Азербайджане выявлен еще 256 случаев заражения коронавирусом, 395 человек вылечились, 3 человека скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 818 890 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 807 096 человек вылечился, 9 876 человек скончались, число активных больных -1 918.

За прошедшие сутки проведено 3 388 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 206 805 тестов.