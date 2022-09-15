Задержана женщина, обокравшая другую в одном из маркетов Баку

В одном из маркетов Бинагадинского района у жительницы столицы Г. Гулиевой украли кошелек с деньгами и банковской картой.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 5-го отдела полиции Бинагадинского РУП, была задержана подозреваемая в краже жительница Баку Х.Мамедова.