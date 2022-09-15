https://news.day.az/society/1495777.html Задержана женщина, обокравшая другую в одном из маркетов Баку
Задержана женщина, обокравшая другую в одном из маркетов Баку
В одном из маркетов Бинагадинского района у жительницы столицы Г. Гулиевой украли кошелек с деньгами и банковской картой.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 5-го отдела полиции Бинагадинского РУП, была задержана подозреваемая в краже жительница Баку Х.Мамедова.
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