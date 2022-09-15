В Азербайджане совершены кибер-вмешательства в процесс продажи льготных квартир

До начала процесса продажи льготных квартир в жилом комплексе в Ясамальском районе города Баку 15 сентября 2022 года были выявлены технические неполадки, вызывающие дополнительную нагрузку на информационные системы государственных органов, являющихся объектами инфраструктуры общественного значения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Службы государственной безопасности, Государственного агентства жилищного строительства, Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальных инноваций.

Учитывая возможное влияние указанных обстоятельств на объективные результаты процесса выбора жилья на льготных условиях, процедура продажи жилья была отложена.

В ходе предварительного расследования, начатого Службой государственной безопасности Азербайджана, было установлено, что на систему "ASAN Login" Центра развития электронного правительства была осуществлена кибератака из-за пределов страны, с IP-адресов, принадлежащих глобальным хостинг-провайдерам.

В связи с этим в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности проводятся следственные и оперативно-технические мероприятия, возбуждено уголовное дело по статье 273.4 Уголовного кодекса АР (незаконное вмешательство в компьютерную систему или компьютерные данные объектов инфраструктуры общественного значения).

В настоящее время каналы кибератак полностью идентифицированы и заблокированы.

Общественность будет проинформирована о дате начала процедуры выбора жилья на льготных условиях в кратчайшие сроки.