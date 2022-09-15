https://news.day.az/society/1495829.html В Азербайджане на образование выделят дополнительные 500 млн. манатов
В Азербайджане на образование выделят дополнительные 500 млн. манатов
В госбюджете следующего года расходы на образование прогнозируются в размере 4 млрд. 403,8 млн. манатов.
Как передает Day.Az, это нашло отражение в сообщении Министерства финансов, касающемся предварительных показателей сводного и государственного бюджетов 2023 года.
По сравнению с 2022 годом это больше на 517,2 млн. манатов или на 13,3%.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре