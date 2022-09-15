В следующем году расходы на здравоохранение возрастут на 11,5%

В госбюджете следующего года расходы на здравоохранение прогнозируются в размере 1 млрд. 905,1 млн. манатов.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в сообщении Министерства финансов, касающемся предварительных показателей сводного и государственного бюджетов 2023 года.

По сравнению с 2022 годом это больше на 196,3 млн. манатов или на 11,5%.