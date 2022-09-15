https://news.day.az/society/1495834.html Отложено проведение Фестиваля винограда и вина в Шамахы
Отложено проведение Фестиваля винограда и вина в Шамахы
В связи с гибелью азербайджанских военнослужащих, ставшими шехидами во время пресечения широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении, отложено проведение запланированного на 1-2 октября Фестиваля винограда и вина в Шамахы.
Об этом сообщили Day.Az в оргкомитете фестиваля.
Согласно информации, в программе мероприятия были предусмотрены различные концерты и развлекательные программы.
Было отмечено, что в знак уважения к памяти шехидов подготовка к фестивалю была приостановлена и принято решение о непроведении мероприятия в этом году.
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