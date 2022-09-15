Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку

Азербайджанский военнослужащий Полад Ширинов, героически погибший при предотвращении масштабных провокаций армянских ВС на границе с Азербайджаном, похоронен сегодня во второй Аллее почетного захоронения в Баку, сообщает Day.Az.

20-летний шехид Полад Сейран оглу Ширинов был родом из Ярдымлинского района.

Отметим, что при пресечении масштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении в течение последних дней, погиб 71 азербайджанский военнослужащий.