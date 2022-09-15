https://news.day.az/society/1495847.html Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку - ФОТО
Шехид Полад Ширинов похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку - ФОТО
Азербайджанский военнослужащий Полад Ширинов, героически погибший при предотвращении масштабных провокаций армянских ВС на границе с Азербайджаном, похоронен сегодня во второй Аллее почетного захоронения в Баку, сообщает Day.Az.
20-летний шехид Полад Сейран оглу Ширинов был родом из Ярдымлинского района.
Отметим, что при пресечении масштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении в течение последних дней, погиб 71 азербайджанский военнослужащий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре