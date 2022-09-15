https://news.day.az/society/1495860.html Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку - ФОТО
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку - ФОТО
Азербайджанский военнослужащий Амин Расим оглу Гафарли, героически погибший при предотвращении масштабных провокаций армянских ВС на границе с Азербайджаном, похоронен сегодня во второй Аллее почетного захоронения в Баку.
Как сообщает в четверг Day.Az, Амин Гафарли, семья которого родом из села Зарнали Зангиланского района, родился в 2004 году в городе Баку.
Отметим, что при пресечении масштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении в течение последних дней, погиб 71 азербайджанский военнослужащий.
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