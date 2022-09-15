https://news.day.az/society/1495862.html Шехид Эльнур Самедов похоронен в Аллее шехидов города Сумгайыт - ФОТО
Шехид Эльнур Самедов похоронен в Аллее шехидов города Сумгайыт - ФОТО
Азербайджанский военнослужащий, лейтенант спецназа Эльнур Садагат оглу Самедов, героически погибший при пресечении масштабных провокаций армянских ВС на границе с Азербайджаном, похоронен сегодня в Аллее шехидов города Сумгайыт, сообщает Day.Az.
Отметим, что при пресечении масштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении в течение последних дней, погиб 71 азербайджанский военнослужащий.
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