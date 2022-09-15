Шехид Эльнур Самедов похоронен в Аллее шехидов города Сумгайыт
Depozit faizini öncədən al!

Азербайджанский военнослужащий, лейтенант спецназа Эльнур Садагат оглу Самедов, героически погибший при пресечении масштабных провокаций армянских ВС на границе с Азербайджаном, похоронен сегодня в Аллее шехидов города Сумгайыт, сообщает Day.Az.

Отметим, что при пресечении масштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении в течение последних дней, погиб 71 азербайджанский военнослужащий.