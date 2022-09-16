https://news.day.az/society/1495868.html Шехид Гадим Халилов похоронен в Исмаиллинском районе - ФОТО
Шехид Гадим Халилов похоронен в Исмаиллинском районе - ФОТО
Шехид Гадим Халилов Ильгар оглу, героически погибший при пресечении масштабных провокаций армянских ВС на границе с Азербайджаном, похоронен в Исмаиллинском районе.
Как сообщает Day.Az, Гадим Халилов похоронен на кладбище села Гаджихатамли.
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