Шехид Гадим Халилов похоронен в Исмаиллинском районе
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Шехид Гадим Халилов Ильгар оглу, героически погибший при пресечении масштабных провокаций армянских ВС на границе с Азербайджаном, похоронен в Исмаиллинском районе.

Как сообщает Day.Az, Гадим Халилов похоронен на кладбище села Гаджихатамли.