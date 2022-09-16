Пожар в жилом здании в Баку

В девятиэтажном жилом здании, расположенном на улице Адиля Мамедова в Бинагадинском районе Баку, вспыхнул пожар.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, к тушению огня были привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.

Было отмечено, что в двухкомнатной квартире общей площадью в 60 кв.м на восьмом этаже здания сгорели 10 кв.м воспламеняющихся конструкций кухни, подушка и матрас. Также из-за высокой температуры расплавилась часть потолка на площади 6 кв.м. Остальная часть квартиры была защищена от пожара.

Огонь был потушен силами Государственной службы пожарной охраны.