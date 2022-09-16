https://news.day.az/society/1496012.html В Баку по подозрению в кражах задержан ранее судимый
В Баку по подозрению в кражах задержан ранее судимый
В Баку по подозрению в кражах задержан ранее судимый за аналогичные преступления Т.Зейналов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД Азербайджана.
Сотрудники 4-го отдела Бинагадинского РУП подозревают его в кражах из трех автомобилей в общей сложности 1 800 манатов, ноутбука, банковских карт, запасного ключа и светофотометра, 120 м кабеля и коробки узла связи.
Кроме того, его считают причастным к кражам электропроводки в одной из компаний, резервуара для воды стоимостью 3 000 манатов с земельного участка и предметов домашнего обихода стоимостью 2 250 манатов.
По данным фактам ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре