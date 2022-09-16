В Баку по подозрению в кражах задержан ранее судимый за аналогичные преступления Т.Зейналов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД Азербайджана.

Сотрудники 4-го отдела Бинагадинского РУП подозревают его в кражах из трех автомобилей в общей сложности 1 800 манатов, ноутбука, банковских карт, запасного ключа и светофотометра, 120 м кабеля и коробки узла связи.

Кроме того, его считают причастным к кражам электропроводки в одной из компаний, резервуара для воды стоимостью 3 000 манатов с земельного участка и предметов домашнего обихода стоимостью 2 250 манатов.

По данным фактам ведется расследование.