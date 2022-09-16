В Баку грузовик насмерть сбил пешехода

В столице КамАЗ насмерть сбил мужчину.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 15 сентября около 07:00 на территории поселка Гобустан Гарадагского района столицы произошло ДТП со смертельным исходом.

Так житель Астаринского района Б.Гасымов, будучи за рулем автомобиля КамАз, сбил стоявшего на обочине местного жителя Захира Мамедова. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По факту ведется расследование.