https://news.day.az/society/1496097.html Генпрокуратура расследует второе видео брата шехида Сабухи Ахмедова
Генпрокуратура расследует второе видео брата шехида Сабухи Ахмедова
Как было сообщено вчера, в настоящее время проводят расследование в связи с мнениями, озвученными в первом видео Сананом Ахмедовым - братом шехида Сабухи Ахмедова, органы прокуратуры.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, также всесторонне расследуются детали, которые Санан Ахмедов озвучил во втором видео, распространенном в социальных медиа.
"О результатах общественность будет проинформирована. Просим представителей СМИ и пользователей соцсетей, чтобы они не распространяли неуточненную информацию в связи с этой щепетильной темой", - говорится в информации Генпрокуратуры.
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