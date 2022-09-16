Генпрокуратура расследует второе видео брата шехида Сабухи Ахмедова

Как было сообщено вчера, в настоящее время проводят расследование в связи с мнениями, озвученными в первом видео Сананом Ахмедовым - братом шехида Сабухи Ахмедова, органы прокуратуры.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, также всесторонне расследуются детали, которые Санан Ахмедов озвучил во втором видео, распространенном в социальных медиа.

"О результатах общественность будет проинформирована. Просим представителей СМИ и пользователей соцсетей, чтобы они не распространяли неуточненную информацию в связи с этой щепетильной темой", - говорится в информации Генпрокуратуры.