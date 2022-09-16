Издана книга «Создание новой экономики в Карабахе: импульсы развития из Агдама»

Учитывая важность международной научно-практической конференции "Создание новой экономики в Карабахе: импульсы развития из Агдама", состоявшейся 16-17 сентября 2021 года в городе Агдам, ее материалы изданы в виде книги, передает Day.Az.

В книге, изданной по случаю годовщины проведения конференции, собраны обращение участников конференции к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, поздравительное письмо Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, адресованное участникам конференции, вступительные речи руководителей структур-организаторов, доклады и статьи участников конференции на трех языках - азербайджанском, английском и русском.

Напомним, что данная конференция была организована специальным представительством Президента Азербайджана по Агдамскому району, министерством экономики Азербайджана, Фондом возрождения Карабаха и Институтом экономики НАНА.

Основная цель как конференции, так и книги, составленной на основе ее материалов, - стимулирование социально-экономических исследований, связанных с восстановлением, реконструкцией, развитием Карабаха, и в частности Агдама, в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, более широкое вовлечение научной общественности Азербайджана в исследования по этим вопросам.

В двухдневной конференции приняли участие специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов, заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, директор Института экономики НАНА, доктор экономических наук, профессор Назим Музаффарли, ректор Азербайджанского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор Адалят Мурадов, ученые-экономисты, сотрудники ряда правительственных учреждений, преподаватели высших учебных заведений - Азербайджанского государственного экономического университета, Бакинского университета бизнеса, Университета Хазар, Сумгайытского государственного университета и приглашенные исследователи из Европы, США и Турции.

На конференции, где было представлено более 100 научных статей, состоялся широкий обмен мнениями по вопросам создания новой экономики в Карабахе, важности исследований ученых-экономистов в этом отношении, природных ресурсов и потенциала "зеленой" энергии Карабаха, возвращения вынужденных переселенцев в Агдам и другие регионы Карабаха и по другим темам.