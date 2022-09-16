Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 234 случая заражения коронавирусом, 337 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

5 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 819 124 факта заражения коронавирусной инфекцией. 807 433 человека вылечились, 9881 скончался, число активных больных - 1810.

За прошедшие сутки проведено 2929 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 209 734 теста.