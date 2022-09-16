https://news.day.az/society/1496117.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
В Азербайджане выявлено еще 234 случая заражения коронавирусом, 337 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
5 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 819 124 факта заражения коронавирусной инфекцией. 807 433 человека вылечились, 9881 скончался, число активных больных - 1810.
За прошедшие сутки проведено 2929 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 209 734 теста.
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