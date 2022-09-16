Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 945 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 252, вторую дозу получили 135, бустерную дозу - 478 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 80 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 879 425, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 378 898, вторую дозу получили 4 865 714, бустерную дозу - 3 373 912 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировался 260 901 человек.