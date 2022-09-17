https://news.day.az/society/1496211.html Кадры бункера, в котором армяне держали азербайджанских пленных - ВИДЕО
Кадры бункера, в котором армяне держали азербайджанских пленных - ВИДЕО
Распространились кадры места, в котором армяне содержали азербайджанских пленных в период оккупации наших земель, передает Day.Az.
На распространенном в социальных сетях видео говорится, что кадры были сняты в селе Яншаг Кяльбаджарского района.
Внутри вражеского бункера азербайджанские пленные в холодную погоду содержались без каких-либо условий. Глядя на найденные миски с едой, несложно представить, в каких ужасных условиях они содержались.
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