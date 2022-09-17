Кадры бункера, в котором армяне держали азербайджанских пленных

Распространились кадры места, в котором армяне содержали азербайджанских пленных в период оккупации наших земель, передает Day.Az.

На распространенном в социальных сетях видео говорится, что кадры были сняты в селе Яншаг Кяльбаджарского района.

Внутри вражеского бункера азербайджанские пленные в холодную погоду содержались без каких-либо условий. Глядя на найденные миски с едой, несложно представить, в каких ужасных условиях они содержались.