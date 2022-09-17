Последние кадры идущего в бой шехида Мирталиба Агазаде

Распространилось последнее видео шехида Мирталиба Агазаде, сделанное во время боя.

Из кадров видно, что шехид шел в бой со словами "Всё ради Родины".

Отметим, что на Аллее шехидов Бейлагана похоронен Агазад Мирталыб Гейдар оглу, ставший шехидом при предотвращении вражеских провокаций на государственной границе. Агазаде Мирталыб Гейдар оглы родился 16 января 1994 года в селе Икинджи Ашиклы Бейлаганского района. Он с детства отличался патриотизмом. В прошлом году он добровольно пошел в армию и стоял на страже Родины в качестве военнослужащего. У него остался ребенок.

Day.Az представляет впечатляющие кадры шехида Мирталиба Агазаде, которые распространились в социальных сетях: