Источник: Агентство международной информации Trend

Вакцина от коронавируса TURKOVAC может производиться и в Азербайджане.

Об этом в субботу, отвечая на вопрос Trend, сказал глава Управления структурами здравоохранения при министерстве здравоохранения Турции (TÜSEB) Эрхан Акдоган, передает Day.Az.

По его словам, в связи с испытаниями вакцины осуществляются тесные контакты с азербайджанской стороной.

"Проводятся заседания в онлайн-формате, обмен информацией. Пандемия идет на спад. Несмотря на появление новых штаммов вируса, они уже не так агрессивны, как прежние штаммы, показатель смертности снижается. Это также оказывает определенное влияние на разработку вакцин. Мы уже проводим работу, связанную с новыми штаммами. Продолжаем сотрудничество с Азербайджаном и в этой области. На основании соответствующего протокола в Азербайджан были отправлены 1 200 доз вакцины TURKOVAC. При необходимости можем отправить дополнительные дозы вакцины. Если будет спрос, вакцина TURKOVAC может производиться и в Азербайджане", - сказал Акдоган.

Отметим, что в связи с третьей фазой клинических испытаний вакцины TURKOVAC в Азербайджане 9 марта 2022 года между главой TÜSEB Эрханом Акдоганом и директором Бакинского центра здоровья Асиманом Гасановым был подписан протокол. Испытания продлятся 15 месяцев.