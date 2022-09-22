https://news.day.az/society/1497545.html В Баку в доме происходят паранормальные явления? - ВИДЕО
В Баку в доме происходят паранормальные явления? - ВИДЕО
В доме, расположенном в поселке Бина Хазарского района Баку, происходят паранормальные явления, передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV.
Владелец дома Ильхам Ансаров говорит, что это продолжается уже 25 дней. Хотя они обращались во многие места, решение проблемы так и не найдено.
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