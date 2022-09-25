https://news.day.az/society/1498219.html Тяжелое ДТП на трассе Баку-Губа, есть погибший и раненый
Тяжелое ДТП на трассе Баку-Губа, есть погибший и раненый
На автомагистрали Баку-Губа произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке дороги, проходящем через жилой массив "Ени Яшма", столкнулись автомобили "Lada Kalina" и "Range Rover". В результате аварии один человек погиб, а один получил ранение.
Тело погибшего передано по назначению.
По факту проводится расследование.
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