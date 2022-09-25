На автомагистрали Баку-Губа произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке дороги, проходящем через жилой массив "Ени Яшма", столкнулись автомобили "Lada Kalina" и "Range Rover". В результате аварии один человек погиб, а один получил ранение.

Тело погибшего передано по назначению.

По факту проводится расследование.