Фабрика-кухня на Баилово

На Instagram-странице @old.new.baku размещена публикация с фото клинического родильного дома им.Шамамы Алескеровой (роддом №5)

"Трехэтажное здание фабрики-кухни на 60,000 блюд было построено в 1930 году, на Баилове (архитекторы С. Дадашев и М. Усейнов).

Плоская крыша-терраса с широким видом на море, которая являлась зоной отдыха. Ее планировали трансформировать в летнюю столовую.

Здание является одним из лучших примеров бакинского конструктивизма наряду с Азернешр (дворец печати) и старым Интуристом.

В начале 40-х годов в здании была проведена реконструкция под родильный дом (роддом им. Крупской), где была изменена первоначальная планировка, которая тронула и изменение фасадов. В отдельных частях здания ленточное остекление заменили обычными оконными блоками", - говорится в публикации.