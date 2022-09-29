В Баку автобус сбил насмерть 83-летнюю женщину

В Наримановском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано на улице Тебриз.

Автобус марки Daewoo, следовавший по маршруту № 26, сбил 83-летнюю Рахилу Зейналову.

Женщину доставили в больницу, где врачи ампутировали ей ноги.

Она скончалась во время операции.

По данному факту в Наримановском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.