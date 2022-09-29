https://news.day.az/society/1499399.html В Баку автобус сбил насмерть 83-летнюю женщину
В Баку автобус сбил насмерть 83-летнюю женщину
В Наримановском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано на улице Тебриз.
Автобус марки Daewoo, следовавший по маршруту № 26, сбил 83-летнюю Рахилу Зейналову.
Женщину доставили в больницу, где врачи ампутировали ей ноги.
Она скончалась во время операции.
По данному факту в Наримановском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.
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