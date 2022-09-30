Массовая драка в Газахе

В Газахе произошла массовая драка, есть пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Асланбейли.

Абдулла Абдуллаев госпитализирован с диагнозом ножевое ранение, а Ильгар Абдуллаев, Мамед Годжаев 1969 года рождения и его сын Мухтархан Годжаев 2004 года рождения госпитализированы с различными телесными повреждениями (побои).

Пациентам оказана медицинская помощь, сообщается, что их состояние удовлетворительное.

По сообщению, указанные лица получили травмы во время драки.

По факту проводится расследование.