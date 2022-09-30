https://news.day.az/society/1499412.html Массовая драка в Газахе - есть пострадавшие
Массовая драка в Газахе - есть пострадавшие
В Газахе произошла массовая драка, есть пострадавшие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Асланбейли.
Абдулла Абдуллаев госпитализирован с диагнозом ножевое ранение, а Ильгар Абдуллаев, Мамед Годжаев 1969 года рождения и его сын Мухтархан Годжаев 2004 года рождения госпитализированы с различными телесными повреждениями (побои).
Пациентам оказана медицинская помощь, сообщается, что их состояние удовлетворительное.
По сообщению, указанные лица получили травмы во время драки.
По факту проводится расследование.
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