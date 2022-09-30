На этих дорогах Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана сообщил о ситуации на дорогах Баку.

Day.Az со ссылкой на центр представляет список улиц, на которых наблюдается плотность движения:

1. Проспект Гейдара Алиева, второстепенная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении м/ст "20 Января";

4. Улица Гасан бека Зардаби, в направлении м/стр "20 Января";

5. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении м/ст "20 Января";

6. Бинагадинское шоссе, в направлении м/ст "Проспект Азадлыг";

7. Тбилисский проспект, от м/ст "20 января" в направлении центра;

8. Улица Кероглу Рагимова, улица Ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюлары Гадирбековой в направлении улицы Ак. Гасана Алиева;

10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Проспект Микаила Усейнова, в сторону кольцевой развязки "Азнефть", напротив Площади Флага;

12. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

13. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

14. Проспект Нефтяников, в направлении круговой развязки "Азнефть";

15. Улица Ниязи, в сторону кольцевой развязки "Азнефть";

16. Проспект Бабека, в направлении центра;

17. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

18. Кольцевая развязка "20 января";

19. Трасса Сабунчу-Забрат, в направлении м/ст "Кероглу".