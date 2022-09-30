https://news.day.az/society/1499446.html Выставка BYF EduExpo 2022 нацелена на создание синергии между частным и госсекторами - Нигяр Алескерова
Выставка BYF EduExpo 2022 нацелена на создание синергии между частным и госсекторами - Нигяр Алескерова
Проведение выставки BYF EduExpo 2022 нацелено на создание синергии между частным и государственным секторами.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала председатель правления Ассоциации клубов и субъектов малого и среднего бизнеса Нигяр Алескерова в ходе образовательной выставки BYF EduExpo 2022.
По ее словам, в будущем ожидается укрепление государственно-частного партнерства в сфере образования.
"Мы продолжим поддерживать сектор образования как с государственными органами, так и с участниками частного сектора", - сказала Алескерова.
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