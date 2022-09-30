https://news.day.az/society/1499453.html В Азербайджане разрабатываются новые программы в сфере высшего образования
В Азербайджане разрабатываются новые программы в сфере высшего образования
В Азербайджане разрабатываются новые программы в сфере высшего образования.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе образовательной выставки BYF EduExpo 2022.
По его словам, новые программы коснутся направления докторантуры.
"Также мы работаем над привлечением в страну иностранных студентов. Сегодня у нас получают образование семь тысяч иностранных граждан. В Турции сегодня получают образование 28 тысяч азербайджанских студентов", - сказал министр.
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