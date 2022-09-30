В Азербайджане высокотехнологичными протезами обеспечены 352 ветерана войны

352 инвалида I и II Карабахских войн обеспечены 367 высокотехнологичными протезами.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

"В послевоенный период по поручению главы государства министерство реализует широкомасштабный пакет социальной поддержки семей шехидов и участников войны. В рамках этих мероприятий оказано 34 тысячи услуг социально-психологической поддержки и реабилитации 11 тысячам человек, в том числе 2 554 из них были предоставлены услуги в реабилитационных учреждениях. 352 инвалида I и II Карабахских войн получили 367 высокотехнологичных протезов", - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечено, что 1 605 инвалидов войны обеспечены 25 тысячами реабилитационных средств, оказана психологическая помощь 3 000 членам семей шехидов.