https://news.day.az/society/1499462.html Пожар в магазине в Баку
Пожар в магазине в Баку
В продуктовом магазине в столице вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в одноэтажном продуктовом магазине общей площадью 115 кв.м в Насиминском районе города Баку сгорели товары, два холодильника и один кондиционер. Из-за высокой температуры на площади 50 кв.м оплавился потолок магазина и частично обгорели 11 витринных холодильников.
Остальная часть магазина и один платежный терминал внутри него были защищены от огня. Пожар был потушен противопожарными подразделениями.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре