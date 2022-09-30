Пожар в магазине в Баку

В продуктовом магазине в столице вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в одноэтажном продуктовом магазине общей площадью 115 кв.м в Насиминском районе города Баку сгорели товары, два холодильника и один кондиционер. Из-за высокой температуры на площади 50 кв.м оплавился потолок магазина и частично обгорели 11 витринных холодильников.

Остальная часть магазина и один платежный терминал внутри него были защищены от огня. Пожар был потушен противопожарными подразделениями.