Задержаны граждане Афганистана, перешедшие из Ирана в Азербайджан

29 сентября около 01:20 на служебной территории погранзаставы "Гёйтепе" Государственной пограничной службы вблизи села Гюльмамедли Джалилабадского района были задержаны четверо граждан Афганистана, которые, нарушив государственную границу, пытались перейти из Ирана в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

По информации, в ходе расследования было установлено, что задержанные лица собирались перейти из Ирана в Азербайджан, а затем через Россию мигрировать в одну из европейских стран.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.