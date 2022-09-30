https://news.day.az/society/1499482.html Задержаны граждане Афганистана, перешедшие из Ирана в Азербайджан
Задержаны граждане Афганистана, перешедшие из Ирана в Азербайджан
29 сентября около 01:20 на служебной территории погранзаставы "Гёйтепе" Государственной пограничной службы вблизи села Гюльмамедли Джалилабадского района были задержаны четверо граждан Афганистана, которые, нарушив государственную границу, пытались перейти из Ирана в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.
По информации, в ходе расследования было установлено, что задержанные лица собирались перейти из Ирана в Азербайджан, а затем через Россию мигрировать в одну из европейских стран.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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