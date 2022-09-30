https://news.day.az/society/1499485.html В Азербайджане перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие
В Азербайджане перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие
В Сабирабадском районе перевернулся микроавтобус.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Гаджигабул-Бахармтепе на территории села Гаратепе Сабирабадского района.
В результате опрокидывания микроавтобуса марки "Mercedes" водитель и 7 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Ширванскую районную больницу.
Проводится расследование.
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