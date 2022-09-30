В Сабирабадском районе перевернулся микроавтобус.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Гаджигабул-Бахармтепе на территории села Гаратепе Сабирабадского района.

В результате опрокидывания микроавтобуса марки "Mercedes" водитель и 7 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Ширванскую районную больницу.

Проводится расследование.