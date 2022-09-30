Некоторые виды физической активности способствуют росту ребенка. Как передает Day.Az, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, детский эндокринолог Азад Акберзаде.

- Азад муаллим, как растет ребенок и что влияет на этот процесс?

- Наиболее устойчивым показателем физического развития является рост ребенка. Рост костей в длину происходит, когда клетки хрящевой ткани, расположенные в наших костях, которые мы называем "зонами роста", делятся и размножаются под влиянием различных факторов (особенно гормона роста, гормонов щитовидной железы и половых гормонов). Определяющий фактор роста - генетика. Помимо этого, на процесс роста также влияют рацион питания, социально-экономический статус, окружающая среда и другие факторы. С возрастом хрящевая ткань замещается костной - эпифизы окостеневают. К концу полового созревания зоны роста закрываются, в результате чего человек перестает расти.

- Каким должно быть нормальное соотношение роста и веса ребенка на каждом этапе его развития?

- В идеале вес ребенка должен быть пропорционален росту. Для определения этого соотношения рекомендованы специальные таблицы соответствия роста и веса детей, или как их называют, центильные таблицы. При каждом осмотре педиатр измеряет рост и вес ребенка, сравнивает полученные значения с нормативными показателями. Такие таблицы позволяют выявить явные патологии, для более точного анализа врач рассчитывает дополнительные показатели по специальным формулам.

- Какие негативные факторы могут повлиять на рост ребенка?

- Рост организма запрограммирован генетически. При этом невысокий рост ребенка - результат не только наследственности. Гормональные, гастроэнтерологические, ревматизм, инфекционные и другие хронические заболевания могут негативно повлиять на линейный рост ребенка. Недостаточная калорийность питания также приводит к задержке роста ребенка.

- Насколько правильное питание и физические упражнения могут эффективно воздействовать на рост ребенка?

- Безусловно, неправильное питание оказывает негативное влияние на рост ребенка и общее развитие детского организма. С одной стороны - это дети, страдающие от задержки в развитии ввиду чрезмерного употребления сладкого. В таком случае организму не хватает питательных веществ и энергии для активного образа жизни. С другой стороны, продукты, содержащие нездоровые насыщенные жиры (например, "фаст-фуд") провоцируют детское ожирение.

Повышенное употребление сахаросодержащих продуктов, еда с низким содержанием белков, витаминов и минералов негативно сказывается на умственном и физическом развитии ребенка.

Безусловно, некоторые виды физической активности способствуют росту ребенка. Дети, которые занимаются такими видами спорта, как баскетбол, волейбол, теннис и бадминтон бывают на несколько сантиметров выше своих сверстников. Эти виды спорта дают возможность вытянуть руки и ноги, распрямить позвоночник, что способствует правильному росту костей.

Если ребенок отстает в росте от сверстников, то в обязательном порядке следует обратиться к педиатру и детскому эндокринологу. В то же время, если ваш ребенок занимается профессиональным спортом, то желательно проконсультироваться с детским диетологом.

- Насколько правильный режим сна влияет на рост ребенка?

- Хочу отметить, что дефицит гормона роста напрямую связан с качеством и количеством детского сна. Так, выработка гормона роста имеет эпизодический характер с наибольшей амплитудой в ночное время (в основном между 22:00 и 02:00 ночи). Естественно, дети, которые бодрствуют в эти часы, отстают от своего оптимального роста и развития. Следует знать, что если ребенок проводит много времени уткнувшись в экран телефона или планшета, то у него нарушается режим сна. А это может негативно сказаться на развитии его мозга. Рациональный, соответствующий возрастным особенностям детей режим дня позволяет чередовать различные виды деятельности. Помимо этого, качественный сон достаточной продолжительности способствует нормальному росту и развитию детей.

- В каком возрасте останавливается рост?

- В среднем, активный рост у девочек продолжается до 16, а у мальчиков - до 18 лет. В некоторых случаях процесс роста может продолжаться до 23-25 лет.

Скорость роста детей различна в каждом возрастном диапазоне. Общая прибавка роста на первом году жизни самая интенсивная: за год малыш вырастает в среднем на 25 см. Потом темп несколько снижается. На втором году жизни ребенок вырастает на 10-12 см, на 7 см - в возрасте 2-5 лет, на 5-6 см - в период от 5 лет до периода полового созревания. Последний стремительный скачок роста происходит в период полового развития и составляет 8-10 см в год.

Именно после последнего скачка роста на 98-99 процентов завершается процесс окостенения метаэпифизарных хрящей. Это состояние обозначается термином "закрытие зон роста".

- Как известно, у некоторых детей скачок роста происходит позже...

- Есть особая группа детей, которые долгое время отстают в росте от сверстников. В дальнейшем, по мере биологического развития, отстающие в росте подростки могут догнать, а впоследствии и перегнать сверстников. В надежде на это, некоторые родители не торопятся отвести к врачу отстающего в росте ребенка. Зачастаю они обращаются к врачу лишь после полного закрытия зон роста костей, то есть когда изменить уже ничего нельзя.

Хочу отметить, что детей, у которых скачок роста происходит позже, должен определять врач. В случае, если ребенок имеет низкий рост и значительно отстает от своих сверстников, важно своевременно пройти осмотр у детского врача.

- Еще на какие признаки нарушения роста у детей следует обратить внимание родителям?

- Есть некоторые случаи, когда родители должны быть особенно внимательны. Например, малыши, рожденные с низким весом, должны находиться под пристальным наблюдением своего педиатра. Несмотря на то, что все гормональные показатели у этих детей могут соответствовать норме, но они могут отставать в росте от своих сверстников. К двум года они должны наверстать отставание в росте. Если рост все же не достигает минимальной границы нормативной таблицы соответствия роста, то ребенок должен быть осмотрен эндокринологом.

Помимо этого, при преждевременном половом развитии происходит резкий скачок роста. В начале (до 10-11 лет) такой ребенок крупнее нормального. Однако окостенение зон роста происходит раньше, в результате чего рост останавливается раньше. В итоге ребенок может оказаться заметно ниже своих сверстников.

В дополнение к перечисленным выше случаям, могут наблюдаться другие симптомы (ожирение, болезнь костей, неврологическая, умственная отсталость, нарушения голоса, проблемы с пищеварением и др). В таких ситуациях требуется тщательное обследование у детского эндокринолога, чтобы не упустить момент возникновения серьезного системного заболевания.