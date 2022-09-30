В Азербайджане расширяются источники финансирования для помощи семьям шехидов и увековечение памяти шехидов

Расширяются источники финансирования для помощи семьям шехидов и увековечение памяти шехидов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменения в закон "Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Документ подготовлен в связи с реализацией указа Президента Азербайджана от 18 мая 2021 года "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере государственного обязательного личного страхования". Согласно предложенному изменению в статью 6 закона, уточнен и расширен круг источников средств, расходуемых для помощи семьям шехидов и увековечение памяти шехидов. Таким образом, к этим источникам добавляется государственное обязательное личное страхование.

После обсуждений изменение было вынесено ​​на голосование и принято в первом чтении.