МЧС обратилось к гражданам

В соответствии с полномочиями Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжаются необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в стране.

Как сообщили Day.Az в МЧС, статистический анализ пожаров показывает, что часть пожаров приходится на долю стогов сена на приусадебных участках частных домов в поселках и селах.

Для предотвращения таких пожаров сотрудники Госслужбы систематически проводят просветительские мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, но, несмотря на это, все равно часто встречаются случаи, когда граждане собирают скошенную траву в чердаках домов и вспомогательных строений, рядом со строениями, под линиями электропередач. Тем самым грубо нарушаются правила пожарной безопасности, в результате происходит пожар.

В связи с этим МЧС обращается к гражданам, занимающимся заготовкой сена, строго соблюдать правила пожарной безопасности. Расстояние между стогами сена и строениями должно быть не менее 50 метров, от ЛЭП - на расстоянии 15 метров, от автомобильных дорог - на расстоянии 20 метров.