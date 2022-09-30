В Баку откроется ярмарка меда

С 1 октября откроется 22-я Республиканская ярмарка-продажа пчеловодческой продукции.

Как сообщили Day.Az в Министерстве сельского хозяйства, ярмарка будет функционировать рядом со станцией метро "Гянджлик" (Наримановский р-н, ул. Фатали хана Хойского, 5).

Общий объем меда и другой пчеловодческой продукции около 120 тонн.

Продукция, показатели которой не соответствуют стандартам качества и продовольственной безопасности, на продажу выставляться не будут.

На ярмарке этого года будут участвовать 250 пчеловодов, которые первыми прошли регистрацию. Каждому пчеловоду поставлено требование, чтобы они имели минимум 40 пчелиных ульев. Каждый пчеловод может вынести на продажу максимум 400 кг меда и максимум 30 пчелиных сот.