Названа причина дефицита йода в аптеках

В последние дни в СМИ и соцсетях распространяется информация о дефиците йода в аптеках страны.

Как передает Day.Az, в связи с эттим вопросом в отделе по импорту-экспорту Центра аналитической экспертизы (ЦАЭ) АПА сообщили, что в последний раз обращение по поставке йода в страну было сделано в апреле этого года. В настоящее время принято новое обращение по ввозу йода, что дает основание говорить, что в ближайшее время вопрос дефицита йода в аптеках будет решен.

Отметим, ни Минздрав, ни его структуры, ни Центр аналитической экспертизы не занимаются лекарственным обеспечением. Эту деятельностью занимаются частные компании.