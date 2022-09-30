https://news.day.az/society/1499544.html Названа причина дефицита йода в аптеках
Названа причина дефицита йода в аптеках
В последние дни в СМИ и соцсетях распространяется информация о дефиците йода в аптеках страны.
Как передает Day.Az, в связи с эттим вопросом в отделе по импорту-экспорту Центра аналитической экспертизы (ЦАЭ) АПА сообщили, что в последний раз обращение по поставке йода в страну было сделано в апреле этого года. В настоящее время принято новое обращение по ввозу йода, что дает основание говорить, что в ближайшее время вопрос дефицита йода в аптеках будет решен.
Отметим, ни Минздрав, ни его структуры, ни Центр аналитической экспертизы не занимаются лекарственным обеспечением. Эту деятельностью занимаются частные компании.
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