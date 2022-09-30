«Sağlam gələcək»: за здоровое будущее наших детей

"Sağlam gələcək": 28 июня стартовал совместный социальный проект онлайн медицинской клиники "Salam Doktor" и "ASAN xidmət" №5.

Цель проекта - помочь молодым родителям растить здоровых малышей и просвещать их по любому вопросу на эту тему.

При обращении за свидетельством о рождении ребенка в "ASAN xidmət" №5 молодым родителям предлагается бесплатная онлайн консультация педиатра, а также подарки для малышей.

Созданы все условия, для получения ответов на вопросы по уходу и здоровью ребенка. Родители могут связаться с педиатром в любом удобном для себя формате (аудио или видеозвонок).

Отметим, что изначально запланированный до 30 сентября проект был продлен еще на 2 месяца, в связи с востребованностью и позитивными отзывами со стороны родителей. Они с интересом и благодарностью принимают предложенные им подарки, а педиатры "Salam Doktor" оперативно оказывают онлайн медицинскую помощь и консультируют по всем вопросам, связанным с организацией ухода за ребенком.

"Верим, что данный проект внесет свою лепту в здоровое будущее наших детей", комментирует доктор Салима Азизова, главный педиатр онлайн клиники "Salam Doktor".