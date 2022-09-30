В Билясуваре задержан автохулиган

Сотрудниками ГДП Джебраильского РУП задержан водитель, нарушивший правила дорожного движения и создавший опасность для других водителей.

Как сообщает Day.Az Бардинская региональная группа пресс-службы МВД, задержан местный житель Магомед Махмудов, демонстративно нарушивший общественный порядок в районе, совершив автохулиганство за рулем автомобиля ВАЗ-2106.

Сотрудниками полиции на М.Махмудова был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и направлен в суд для рассмотрения.

Решением суда он был лишен права управления транспортным средством на один год и в административном порядке задержан на 15 суток.